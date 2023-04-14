От удивления глаза на лоб полезут: вот с кем проводит время бывший Бузовой (фото)

Ольга Бузова часто вспоминает бывшего мужа Дмитрия Тарасова. После развода с «самой известной девушкой страны» футболист нашел счастье в браке с моделью Анастасией Костенко, подарившей ему троих детей. Однако отдыхать спортсмен предпочитает не только в компании любимой жены.

Интернет-пользователи явно не ожидали такого поворота событий. Экс-супруг Бузовой объединился с Курбаном Омаровым, бывшим мужем Ксении Бородиной, с которой Ольга на протяжении многих лет вела «Дом-2». Знаменитости, ранее уличенные в изменах, вместе со своими избранницами отправились на Алтай — их совместные снимки теперь горячо обсуждают в социальных сетях. Многих удивил и позабавил тот факт, что экс-возлюбленные телеведущих, в свое время расставшиеся с женами со скандалом, нашли общий язык.