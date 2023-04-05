От участи Тоси из «Девчат» вы испытаете шок: в СССР о таком не задумывались

Культовый советский фильм «Девчата» не нуждается в представлении. Картину до сих пор пересматривают с огромным удовольствием и ностальгией. Иногда поклонники ленты Юрия Чулюкина фантазируют, как же в дальнейшем сложилась судьба Тоси и других героев. Пользователи Сети строят свои версии, и, стоит признать, до такого советские киномастера точно бы не додумались.

Поклонники картины предположили, что семейная жизнь Тоси и Ильи не сложилась бы.

В этой паре постоянно происходят скандалы, и все из-за ревности жены. Тося патологически не доверяет Илье и постоянно устраивает ему взбучки. Но ее подозрения небеспочвенны, ведь супруг не прочь посмотреть на сторону. Позднее в его жизни вновь появится Анфиса, перед которой он не устоит.

Другие же выдвинули версию, что главная пара фильма усыновит кучу ребятишек из детдома и заживет дружным семейством. В любом случае, скучно Тосе не будет.

Фанаты картины обсудили будущее и других героев. Надя бросит Ксан Ксаныча и уедет из леспромхоза. А вот Анфиса так и останется одна. О вероятных продолжениях легендарной истории рассказал автор Дзен-канала «Ностальгия по СССР».