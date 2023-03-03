От участи школьницы, родившей на камеру, станет не по себе: вот где она сейчас

Каждый выпуск шоу «Беременна в 16» потрясает зрителей до глубины души. Одной из самых запоминающихся участниц, родивших на камеру, стала Наташа Попова. Она оставила своего недоношенного сына в больнице, а забрала его через две недели.

Девушка стала матерью в 16 лет. Она забеременела от 18-летнего Сергея Гофмана, с которым у Наташи с первых дней были сложные отношения. Поповой не нравилось, что ее партнер не искал работу и жил за счет родственников.

Сегодня ситуация почти не изменилась. Пара и их маленький сын живут у бабушки Сергея, что сильно выматывает Наташу. Родственница мужа постоянно попрекает сноху и называет ее лентяйкой. Девушка ждет не дождется, когда они переедут в свою квартиру и будут полноправными хозяевами своей жизни. Однако пока об этом нет и речи. Пара по-прежнему еле сводит концы с концами, хоть Сергей и нашел работу. Они живут на его мизерную зарплату, на выплаты по уходу за малышом и на пенсию Наташи, которую она получает с 11 лет после смерти своей матери. О своей нелегкой судьбе участница шоу рассказала в эксклюзивном интервью для издания E1.RU.