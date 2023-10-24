От уборщиков до директора: вот как Орлову за глаза называли в театре

О скверном нраве Любови Орловой ходило множество слухов еще при ее жизни. Многие до сих пор верят в эти истории. Действительно, при такой популярности можно было «зазвездиться». Масла в огонь подливает и внук Григория Александрова, второго супруга актрисы, который называл ее великой гадиной.

По словам единственного внука режиссера, Орлова не позволяла мужу видеться ни с ним, ни с родным сыном. За это вся семья Александрова затаила обиду на артистку. А вот коллеги были о Любови Петровне совсем другого мнения.

Актер Евгений Стеблов рассказывал, что в театре имени Моссовета, где служила Орлова, за глаза все называли ее ласково — Любочкой. Все, от художественного руководителя и директора до дворника, обожали звезду и считали ее очень добрым и скромным человеком. А слухи о дурном характере распространяли лишь злопыхатели актрисы.