От тысячи россиянок не отличить: гляньте, что стало с Майей из «Приключений Электроника»

Оксана Алексеева громко заявила о себе, снявшись в фильме «Приключения Электроника». Юной актрисе досталась роль очаровательной Майи, покорившей сердца всех мальчишек Советского Союза.

Казалось, что впереди знаменитость ждет большое актерское будущее. Однако это тот самый случай, когда ожидания и реальность не совпали.

Дело в том, что Алексеева попросту передумала быть актрисой. Она благополучно окончила в школу, а после получила специальность экономиста-программиста.

Знаменитость вышла замуж и переехала в Минск. Она подарила супругу сына Михаила, правда впоследствии с мужем развелась. Затем артистка снова вступила в брак и на этот раз перебралась вместе с возлюбленным уже во Францию. Пара живет в пригороде Лиона.

На больших экранах Алексеева появлялась в последний раз в 2011 году, когда приняла участие в съемках одного из популярных ток-шоу. Тогда зрители отметили, что Оксану не отличить от тысячи других россиянок: артистка выглядела скромной и не кичилась своим звездным прошлым.