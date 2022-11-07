От Труса такого не ждали: как Вицин смог засветиться со звездами Голливуда

Георгий Вицин запомнился зрителям по своим ярким ролям в советских комедиях. Тем не менее у актера был такой опыт съемок, о котором мало кто знает.

В 1976 году на экраны вышел фильм «Синяя птица», в котором артист засветился с такими звездами мировой величины, как Элизабет Тейлор и Джейн Фонда. Для своего времени этот проект, созданный на фоне холодной войны двумя киностудиями — «Ленфильм» и 20th Century Fox — был уникальным явлением.

От Труса такого не ждали, но Вицин все же смог попасть на съемочную площадку проекта. Компанию ему составили и другие известные в СССР актеры, например, Маргарита Терехова и Олег Попов, которым достались более скромные роли, нежели их зарубежным коллегам по цеху.

Как бы там ни было, лента до сих пор пользуется популярностью у юных зрителей и их родителей. «Очень добрый, спокойный и позитивный фильм. Рекомендуется смотреть всем детям в противовес современным страшилкам и убивалкам», «Этот фильм поможет всем понять, что действительно значимо в этой жизни, и, несомненно, ответить на вопрос о том, какое же оно счастье», — пишут в Сети.