От «Трех мушкетеров» до «Бриллиантовой руки»: вспомните, где снимали 5 культовых фильмов СССР (тест)

Советское кино оставило нам множество замечательных фильмов, которые снимали в самых разных уголках страны. Многие из этих мест стали настоящими кинолегендами – одни легко узнаваемы, другие скрыты за декорациями и хитрыми ракурсами.

В этом тесте вам предстоит угадать места съемок пяти известных фильмов. Это могут быть как знаменитые достопримечательности, так и неприметные на первый взгляд локации. Некоторые кадры настолько запоминающиеся, что место съемки узнается сразу, а другие потребуют более внимательного взгляда.

Не переживайте, если не сможете вспомнить все – даже несколько правильных ответов покажут вашу любовь к советскому кино. А если угадаете все локации, значит вы настоящий знаток кинематографической географии СССР. Готовы проверить свои знания? Тогда начинаем!

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