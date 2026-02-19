От трех минут экранного времени до главной роли: как изменился образ Невесты Франкенштейна в фильме 2026 года

Оповещения от Киноафиши
19 февраля 2026 12:48
Героиня будет отличаться минимум тремя аспектами.

Недавно отгремел «Франкенштейн» Гильермо дель Торо. Фильм собрал 7.4 на Кинопоиске и IMDB, получил номинации на «Оскар» и вообще заставил снова говорить о вечной истории. Но на этом тема не закрыта.

Уже 6 марта 2026 года выходит «Невеста!» – новый фильм Мэгги Джилленхол с Джесси Бакли и Кристианом Бэйлом. Картина переосмысляет классику 1935 года.

Действие перенесено в Чикаго 1930‑х: монстр вместе с доктором отправляется в город, чтобы создать себе возлюбленную. Они пытаются оживить недавно погибшую девушку, и это привлекает слишком много внимания.

Но главное – как изменилась сама Невеста. В оригинале она появлялась на экране минуты три, в самом конце, и выполняла чисто функцию «испугать и уйти». В новой версии всё иначе.

Во‑первых, из эпизодического персонажа Невеста превратилась в главную героиню. Это не просто «подруга монстра», а отдельная личность со своей историей.

Во‑вторых, акцент сместили с уродства на трагедию. Героиня сразу обрела характер и даже, судя по всему, обзавелась именем. Теперь ей предстоит понять, кто же она такая.

В‑третьих, визуал тоже переосмыслили. Вместо культовой прически и бинтов – эффектное красное платье.

В общем, фильм обещает быть не столько хоррором, сколько философской драмой про одиночество и желание быть любимым. А пока ждем, советуем взглянуть на трейлер «Невеста!» (2026) и почитать про 3 фантастических фильма, где героев отправили в 2026 год — от некоторых совпадений не по себе.

Фото: Legion-Media, кадр из фильма «Невеста!» (2026)
Ольга Назарова
Ольга Назарова
