От того, как умерли Оля и Яло, мороз по коже: даже смерти похожи

На киносказке Александра Роу «Королевство кривых зеркал» выросло не одно поколение детей. В фильме снялись такие звезды советского кино, как Лидия Вертинская в роли Анидаг и Георгий Милляр, сыгравший церемониймейстера. Не хуже маститых коллег справились и юные Ольга и Татьяна Юкины.

Экранным Оле и Яло прочили большое будущее в кино, однако родители не хотели такой судьбы для своих дочек. Близняшки снялись в новогодней картине «Морозко» — и на этом их актерская карьера завершилась. Обе сестры после школы поступили в машиностроительный техникум и вышли замуж.

Много лет Юкины работали в гостинице «Интурист» и обеспечивали свои семьи. Но грянули 90-е: руководство решило распрощаться с опытными сотрудницами. Бывшие звезды стали крепко выпивать и распродавать имущество.

Разгульный образ жизни вскоре дал о себе знать. Ольга пережила два инсульта и умерла в 2005 году в возрасте 51 года. Ее сестра Татьяна не могла прийти в себя от горя и пережила сестру лишь на шесть лет, скончавшись от атеросклероза, пишет «КП».