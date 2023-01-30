От того, как умер Леонид Гайдай, мороз пойдет по коже: что рассказал его друг

Леонид Гайдай еще при жизни был признан одним из самых талантливых режиссеров страны и стал легендой кинематографа. Миллионы поклонников следили за каждым его новым фильмом, а смерть кинодела в 1993 году стала настоящей трагедией.

Как рассказал драматург Аркадий Инин, кончина Гайдая была неожиданностью не только для поклонников, но и для близких. Дело в том, что он не жаловался на проблемы со здоровьем, а в больнице оказался из-за воспаления легких. В тот день за режиссером в палате присматривала его жена, которая читала ему журнал по садоводству, когда он неожиданно скончался.

«Они листали журнал „Шесть соток“, увлеченно обсуждали дачные дела... И вдруг Леонид Иович откинулся на подушку и умер», — вспоминал Инин в беседе с «Московским комсомольцем ».

Как выяснили врачи, причиной смерти постановщика стала тромбоэмболия легочной артерии. Леонид Гайдай умер на 71-м году жизни и был похоронен на Кунцевском кладбище в Москве.