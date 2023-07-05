От Тереховой сбежал даже муж-иностранец: вот что осталось после него

Актриса Маргарита Терехова впервые вышла замуж еще во время учебы в школе-студии МХАТ. Вячеслав Бутенко добивался сердца юной красавицы целый год, прежде чем та ответила согласием. Долго этот брак не продержался, уже к выпуску они оформили развод.

А вот следующим избранником актрисы стал болгарин Сава Хашимов, с которым Маргарита играла в картине «Бегущая по волнам». Мужчина был женат, но его это не остановило: он развелся с супругой и расписался с Тереховой.

Поначалу Хашимов переехал к жене в Москву, где они жили в театральном общежитии. Но такие скромные условия проживания не устраивали болгарина, он постоянно уговаривал супругу перебраться с ним в Софию.

Терехова не захотела жертвовать карьерой ради любви и осталась в Москве, а Сава Хашимов вернулся на родину один. Единственным, что он оставил актрисе, была их годовалая дочь Анна. Маргарита посчитала такой поступок предательством и долгие годы после этого не решалась снова начать доверять мужчинам.

Сегодня Маргарите Борисовне уже 80 лет. Она страдает от синдрома Альцгеймера, но дочь Анна не оставляет мать и продолжает о ней заботиться.