От такого зрелища пропадает аппетит: Волочкова заявилась в ресторан в нижнем белье

В Сети Анастасия Волочкова то и дело встречается с критикой от хейтеров. Недоброжелатели с ностальгией вспоминают, какой красавицей была балерина в прошлом, ведь с тех пор она сильно изменилась.

Сейчас бывшая звезда сцены увлекается косметологическими процедурами, а в свет выходит в довольно спорных нарядах. Критики считают, что у Волочковой абсолютно нет вкуса, и ей стоит пользоваться услугами стилистов, чтобы не попадать впросак.

Это доказал очередной модной промах артистки. На ужин в ресторан с неким молодым мужчиной она заявилась фактически в нижнем белье. На экс-балерине было надето прозрачно-белое боди, обтягивающее грудь, и длинные брюки в тон.

Комментаторы в Сети обратили внимание, что такой наряд уместен лишь в спальне или в качестве нижнего слоя под одежду, и точно не предназначен для показа на публике. Однако на фото Волочкова в столь откровенном облике чувствовала себя вполне раскованно, нежно прижимаясь к незнакомцу.