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От такого ужаса челюсть отвисает: какой на самом деле была Хюррем в жизни

25 февраля 2023 08:15
От такого ужаса челюсть отвисает: какой на самом деле была Хюррем в жизни

Создатели «Великолепного века» заметно сгладили ее характер.
 

Наложница и супруга султана Сулеймана Хюррем стала главной героиней исторического сериала «Великолепный век». Для миллионов зрительниц обольстительная и умная девушка стала настоящей ролевой моделью, но мало кто знает, что на самом деле создатели приукралиси ее образ.

Дело в том, что настоящая Хюррем-султан отличалась жестокостью. Уже став супругой Сулеймана и получив в свои руки власть, она предпочитала не церемониться с соперницами и неугодными наложницами. Ее излюбленным способом расправы был кожаный мешок, в котором виновницу сажали вместе со змеями и разъяренной кошкой. Спустя некоторое время животных доставали, а девушку отправляли на дно Босфора вместе с камнем внутри мешка.

Помимо этого, Хюррем любила и казнить тех, кто ей не нравился. Без суда и следствия она расправлялась с врагами, в течение многих лет устраивая свои порядки при дворе Османской империи.

Фото: Кадр из сериала «Великолепный век»
Андрей Чапыгин
Андрей Чапыгин
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