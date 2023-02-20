От такого преображения в горле ком: фото итальянки, которая похудела на 50 кг и помолодела на 20 лет

Вмешательство врачей помогло ей понять, что слушать надо только себя.

Аманда Элхатер к 29 годам весила 107 килограммов, но серьезно задумалась о похудении только после насмешливых комментариев со стороны родственников. Издевательства вогнали девушку в депрессию и наградили психическим расстройством, но это не остановило ее от кардинального шага.

Американка имеет итальянские корни — именно они, как считает девушка, способствовали внушительному набору веса, ведь в семье каждый день ели пасту. Аманда безуспешно пробовала разные диеты. В какой-то момент врачи сказали ей, что если она продолжит всячески ограничивать свой рацион, то заработает диабет, и девушка легла под нож.

На операции ей удалили 80% желудка. Хирургическое вмешательство избавило девушку от 50 лишних килограммов и превратило в молодую соблазнительную фею, которой и сегодня, спустя пять лет после операции, подписчики пишут восторженные комплименты.

Всем, кто хочет изменить свое тело, американка рекомендует не слушать никого, кроме себя: «Ваше счастье — единственное, что имеет значение, когда дело доходит до личных приоритетов».