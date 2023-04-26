От такого любая мать схватится за голову: Глюкозу осудили за потакание дочери

Певица Глюкоза известна не только своим творчеством, но и особым подходом к воспитанию детей. Исполнительница хита «Невеста» родила двух дочек, и в последние годы именно они чаще всего попадают в новостные заголовки.

Так, старшая наследница знаменитости была исключена из элитной гимназии. Учителя не одобрили эксперименты девочки со своей внешностью, а также не поддержали постоянное нарушение дресс-кода. К тому же педагоги отмечали непростой характер Лидии. А в одном из интервью она рассказала, что не собирается сдавать ЕГЭ и будет изучать лишь те предметы, которые вызовут у нее интерес. Также дочь Глюкозы добавила, что очень устала и хочет сберечь свои нервы.

Певица, по всей видимости, одобрила выбор своего ребенка. Но пользователи осудили женщину за такое безоговорочное потакание подростку.