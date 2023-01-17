От такого финала всем бы стало плохо: как мог закончиться «Карнавал»

Драма «Карнавал» продемонстрировала советскому зрителю трагическую судьбу провинциалки Нины Соломатиной, которая мечтала поступить в театральный вуз и стать артисткой.

По сюжету картины девушка не проходит отбор, но решает остаться в столице и готовиться к прослушиванию в следующем году. Из-за своей глупости она совершенно забывает про обучение, а на съемной квартире постоянно проходят тусовки, которые только отвлекают ее от будущего поступления. В конце концов жизнь показывает Нине, что мало иметь мечту, важно прилагать усилия для достижения цели. Нина оставляет все надежды по поводу актерской карьеры и возвращается в родную деревню.

Несмотря на отсутствие счастливой развязки, фильм полюбился зрителям. Однако финал должен был стать еще трагичнее. Героиня Ирины Муравьевой на вокзале встречала цыганку, которая рассказала, что девушка беременна, но ребенок уже мертв.

Эту мрачную сцену уже сняли, однако режиссер все-таки не стал так сильно травмировать людей, и конец оказался более светлым.