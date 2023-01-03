От такого декольте дурно станет: что показала обладательница самой некрасивой груди

Тара Рид начала сниматься в кино еще маленькой девочкой. Но популярность пришла к ней в конце 1990-х годов после ролей в фильмах «Городские легенды», «Жестокие игры» и «Американский пирог». Продюсеры и режиссеры сделали ставку на внешность девушки, доверяя Таре с ее наивным и нежным выражением лица развязных героинь в пикантных нарядах.

Статус молодежного секс-символа Рид с радостью начала поддерживать, снимаясь для мужских журналов. А формы она подчеркивала пластическими операциями, но не все из них прошли успешно. После неудачной маммопластики актриса обзавелась плоской и обвисшей, несимметричной грудью вместо пышного бюста. Тара еще несколько раз ложилась на операционный стол, но исправить этот результат врачи не смогли.

Тем не менее актриса и сейчас не стесняется демонстрировать формы, показываясь на красных дорожках в откровенных нарядах. За эти образы ее уже прозвали обладательницей самой некрасивой груди. Глубокие декольте только подчеркивают недостатки бюста Рид, а ее худоба сильно акцентирует внимание на выпирающих ребрах и ключицах.