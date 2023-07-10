От такого «бухгалтера» мужчины без ума: самой желанной женщиной стала 40-летняя актриса

Кажется, сводить миллионы мужчин с ума могут только голливудские дивы и двадцатилетние красотки. Но Александра Урсуляк доказала, что это не так — актриса стала самой желанной женщиной страны в 40 лет.

Популярность Александре принесла роль бухгалтерши Елены в сериале «Amore more». Хотя по сценарию от ее героини муж уходит к молодой девушке, в реальности мужчины всей России скорее захотели бы уйти к Урсуляк от молодых подружек.

И чем больше в сериале раскрывали героиню, тем более привлекательной она становилась в глазах зрителей.

Ведь в ней есть не только красота, но и уверенность в том, чего она хочет.

Александра прошла сложный карьерный путь. После ее первых ролей зрители удивлялись, как такая замухрышка попала в кино, и винили ее отца, режиссера Сергея Урсуляка, в продвижении дочки. Теперь же фильмы смотрят только потому, что в списке ролей указана Александра Урсуляк.