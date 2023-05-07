«От таких страшных родилась»: дочь Мороз от Богомолова поразила народ

Анна, дочь Дарьи Мороз и Константина Богомолова, появилась на свет в сентябре 2010 года. После развода родителей девочка живет с матерью, но поддерживает теплые отношения и с отцом, поэтому проводит в его компании все свободное время. И Дарья, и Константин не скупятся на комплименты в адрес своей наследницы и регулярно делятся ее снимками в своих блогах.

Так, недавно в аккаунте режиссера появилась серия фотографий, сделанных во время отпуска в ОАЭ. На снимках можно увидеть Анну и сына Ксении Собчак Платона, а также достопримечательности экзотической страны.

Подписчики постановщика не прошли мимо записи, а больше всего их удивила внешность Анны. В комментариях они отметили, как быстро растет дочь знаменитостей, а также обратили внимание на ее красоту. По мнению пользователей Сети, Анна совершенно не похожа на своих родителей и отличается эффектной внешностью.