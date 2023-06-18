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От таких совпадений мурашки по коже: Ефремов повторяет судьбу одного из своих героев

18 июня 2023 13:45
От таких совпадений мурашки по коже: Ефремов повторяет судьбу одного из своих героев

Актер не сделал выводов.

Один из проектов с участием Михаила Ефремова оказался для него судьбоносным. Актер вряд ли мог предположить, что в точности повторит судьбу своего несчастного героя-преступника.

В сериале «Воротилы» артист предстал в образе певчего Куваева. В одной из сцен он рассказывает племяннику, что жалостливым песням научился, когда находился в местах не столь отдаленных. За решетку он попал из-за того, что сел за руль в нетрезвом состоянии и насмерть сбил человека.

Время показало: Ефремов не из тех, кто учится на чужих ошибках. От таких совпадений мурашки по коже, но спустя 12 лет после выхода проекта он и сам оказался на скамье подсудимых. Приложившись к бутылке, актер устроил смертельную аварию, чем немало шокировал поклонников и коллег. Избежать правосудия слава не помогла — знаменитость приговорили к семи с половиной годам лишения свободы.

Фото: Global Look Press
Катерина Плотникова
Катерина Плотникова
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