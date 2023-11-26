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От таких «ритуалов» мороз по коже: вот что женщины в старину творили с собой ради моды

26 ноября 2023 23:45
От таких «ритуалов» мороз по коже: вот что женщины в старину творили с собой ради моды

Красота требует жертв — иногда буквально.

Стандарты красоты меняются постоянно, просто сейчас это происходит чуть быстрее, чем раньше. Но и в старину женщинам приходилось нелегко.

Чтобы дама считалась хорошенькой и получала предложения руки и сердца от достойных кандидатов, нужно было прилагать титанические усилия. И даже жертвовать здоровьем.

Многие знают, что осиными талиями красавицы прошлого обязаны корсетам. Конструкции из китового уса позволяли даже пышкам отлично выглядеть в платьях.

Но утягивание живота приводило к печальным последствиям: невозможно было нормально двигаться и даже дышать. В сентиментальных романах леди постоянно падают в обморок. Причина — не слабая нервная система, а сдавливание ребер и внутренних органов.

Чтобы глаза казались ярче, итальянки и француженки не красили ресницы и веки. Они капали в глаза сок белладонны — ядовитого растения, которое могло привести к слепоте или даже гибели.

Бледная кожа считалась в старину признаком аристократизма. Чтобы лицо было похоже на фарфор, дамы использовали пудру со свинцом в составе. Эффект оказался чудовищным: опухоли, паралич и, в конце концов, летальный исход.

Фото: Кадр из фильма «Императрицы» (2023)
Анастасия Полухина
Анастасия Полухина
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