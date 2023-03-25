От таких фото учащается пульс: Екатерина Андреева разделась и произвела фурор

Известная телеведущая Екатерина Андреева совершенно точно знает секрет молодости, ведь в 61 год она продолжает выглядеть также привлекательно, как и в юности. У женщины аккуратный носик, спортивная фигура, а на лице трудно заметить морщины.

Но кажется, что в Сети уже разгадали, как знаменитости удаётся сохранять свою красоту. Дело в том, что ведущая регулярно занимается йогой, а также часто отдыхает заграницей. Именно там она и познаёт секреты вечной молодости, которые, по всей видимости, действительно работают.

На снимке из недавнего путешествия по Африке Екатерина вновь продемонстрировала свою невероятная внешность и фигуру. Чёрный купальник женщины выгодно подчеркнул ее роскошный бюст, а чарующий взгляд заворожил пользователей Сети. Мужчины не могли оставить такое фото без внимания и осыпали красавицу комплиментами.