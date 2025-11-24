Меню
От «Свидания» до «Председателя»: попробуйте по названиям догадаться, о чем эти 5 фильмов СССР (тест)

24 ноября 2025 10:23
Они оказываются на слуху не так часто, но тем и интереснее.

Советский кинематограф оставил нам богатое наследие: от всенародно любимых хитов до картин, известных лишь настоящим ценителям кино. Многие фильмы навсегда врезались в память зрителей своими запоминающимися названиями и сюжетами. Однако существуют и менее раскрученные ленты, чьи названия могут рассказать увлекательную историю сами по себе.

В этом тесте мы собрали как раз такие фильмы, те, что не стали абсолютными блокбастерами, но заслуживают внимания благодаря интересным сюжетным поворотам. Их названия отражают главную идею картины, хотя иногда могут быть и достаточно условными.

Попробуйте угадать по одному только названию, о чем же на самом деле рассказывает та или иная кинолента. Проверьте свою интуицию и знание советского кинематографа. Возможно, некоторые ответы вас действительно удивят!

Ранее мы писали: У одних – яичница, у других – макароны: вспомните 5 фильмов СССР по завтраку героев (тест)

Фото: Кадр из фильма «Председатель» (1964)
