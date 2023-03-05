От свадьбы с Меньшовым Алентову отговаривали все: причина сегодня шокирует

Вера Алентова прожила с Владимиром Меньшовым почти 60 лет. Их брак многим казался идеальным, но в самом начале этих отношений все окружение было против брака.

Будущая звезда фильма «Москва слезам не верит» повстречала Меньшова на втором курсе учебы во МХАТе. Алентова считалась одной из самых перспективных студенток, а вот Владимир был настоящим аутсайдером. Сегодня в это трудно поверить, но учителя называли его малоспособным, а однокурсники смеялись над неказистой внешностью Меньшова. Никто не понимал, что красавица Алентова из хорошей семьи нашла в этом невзрачном провинциале.

Когда Вера сообщила о грядущей свадьбе, ее принялись отговаривать всем курсом. Кроме того, этот брак не приветствовала и мать Алентовой. Свою неприязнь к зятю она сохранила и спустя много лет. Просто мать не хотела, чтобы дочь становилась актрисой, а брак с Меньшовым как раз этому способствовал.

В итоге свадьбу все равно сыграли. Торжество происходило в студенческом общежитии и обошлось паре в 30 рублей. Молодые купили колбасу, которую разрезали прямо на газете, и алкогольные напитки. Тогда никто не верил, что это начало долгого и плодотворного брака двух будущих знаменитостей.