От султана Сулеймана не осталось и следа: звезду «Великолепного века» едва узнали

Дворцовые интриги из сериала «Великолепный век» до сих пор обсуждаются фанатами спустя годы после выхода последних серий. Конечно, такую популярность проект заслужил в том числе благодаря сильным актерским работам. Одна из мастерски сыгранных ролей по праву принадлежала актеру Халиту Эргенчу, воплотившему на экране самого султана Сулеймана.

Чтобы показать своенравного и сурового правителя древней страны, актеру долгое время приходилось держать себя в форме. Яркие голубые глаза, аккуратная борода и горделивая осанка обходились исполнителю постоянным уходом за собой и бесконечными посещениями тренажерного зала.

Однако стоило проекту закончиться, как актер расслабился. Изменения подтвердила и жена артиста, которая накануне поделилась их совместной фотографией. Вместо поджарого и гордого султана на снимке оказался добродушный дедушка с седой бородой, лысеющей макушкой и выпирающим животом.

Впрочем, известно, что когда актер закончил работать над другим историческим сериалом «Вавилон», он начал отказываться от новых проектов, чтобы проводить больше времени с семьей. И судя по тому, что на снимке с супругой они нежно обнимаются, вероятнее всего, его план можно назвать удачным.