От султана Сулеймана не осталось и следа: звезду «Великолепного века» едва узнали
Он сознательно пошел на трансформацию.
Дворцовые интриги из сериала «Великолепный век» до сих пор обсуждаются фанатами спустя годы после выхода последних серий. Конечно, такую популярность проект заслужил в том числе благодаря сильным актерским работам. Одна из мастерски сыгранных ролей по праву принадлежала актеру Халиту Эргенчу, воплотившему на экране самого султана Сулеймана.
Чтобы показать своенравного и сурового правителя древней страны, актеру долгое время приходилось держать себя в форме. Яркие голубые глаза, аккуратная борода и горделивая осанка обходились исполнителю постоянным уходом за собой и бесконечными посещениями тренажерного зала.
Однако стоило проекту закончиться, как актер расслабился. Изменения подтвердила и жена артиста, которая накануне поделилась их совместной фотографией. Вместо поджарого и гордого султана на снимке оказался добродушный дедушка с седой бородой, лысеющей макушкой и выпирающим животом.
Впрочем, известно, что когда актер закончил работать над другим историческим сериалом «Вавилон», он начал отказываться от новых проектов, чтобы проводить больше времени с семьей. И судя по тому, что на снимке с супругой они нежно обнимаются, вероятнее всего, его план можно назвать удачным.