От судьбы Марии из хита 80-х мурашки по коже: Мирабеле повезло больше (фото)

В 80-е годы зрители обожали советско-румынскую сказку «Мария, Мирабела». Многие спорили, кто из главных героинь лучше — добрая и мягкая Мария или шустрая Мирабела. Но не все знают, что жизнь одной из актрис сложилась трагично.

Марию сыграла Джилда Манулеску, а Мирабелу — Медея Маринеску. На момент съемок девочкам не было и шести лет. После выхода сказки Медея решила, что непременно станет актрисой. Она осуществила свое желание: поступила в академию театра и кино и стала сниматься в фильмах.

Спустя годы Маринеску пыталась выйти на связь с бывшей коллегой Джилдой, но ее попытки были тщетными. Оказалось, что Манулеску уже давно нет в живых, а вся ее жизнь была похожа на триллер.

Джилда познакомилась с плохим парнем, который был зависим от запрещенных препаратов. Однажды у пары состоялся скандал прямо в автомобиле, что привело к страшной аварии. Актриса выжила, но стала страдать от головных болей. Также у нее началась депрессия.

Манулеску перебралась в Германию, чтобы начать жизнь заново. Но однажды прямо на улице ее похитил незнакомец и увез в неизвестном направлении. Он держал девушку взаперти трое суток и измывался над ней.

Эта жуткая история сказалась на состоянии Джилды. Ее здоровье сильно пошатнулось, и уже в 35 лет актриса скончалась от почечной недостаточности. Поклонники фильма до сих пор не могут смириться с тем, что судьба оказалась так жестока к Джилде.