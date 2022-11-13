От строгой Рогозиной ни следа: вы ахнете, увидев, как в обычной жизни актрису из сериала «След»

Вот уже 15 лет актриса Ольга Копосова играет полковника Галину Рогозину в сериале «След». Проект является самым продолжительным российским телесериалом по количеству серий – неудивительно, что Копосову не видно в других картинах.

Но в обычной жизни артистка совсем не похожа на свою строгую героиню. Соцсети 52-летней Ольги Копосовой заполнены естественными снимками, на которых она не боится предстать без макияжа и с седыми корнями волос. Поклонники ценят честность любимой актрисы и каждый раз одаривают ее комплиментами.