От страшной правды жуть берет: куда на самом деле пропали сестры Елизаветы II

Члены королевской семьи никогда не стремились предавать огласке малоприятные факты из своей жизни. По этой причине многие даже не догадываются о том, что у Елизаветы II были двоюродные сестры, которых намеренно прятали от широкой общественности.

Речь идет о Нериссе и Кэтрин Боуз-Лайон, которых буквально похоронили заживо. Двоюродные сестры монарха числились умершими, хотя на самом деле пребывали в здравии.

Кузины королевы родились в семье ее старшего брата — сэра Джона Герберта Боуз-Лайона. Вскоре после появления на свет им был поставлен диагноз «слабоумие».

В семье росли еще две дочери — Анна и Диана, за судьбу которых родителям пришлось немало переживать. Те боялись, что не смогут выдать наследниц замуж из-за тяжелобольных сестер: якобы никто не захочет породниться с семьей, в которой есть слабоумные.

В результате было принято решение упечь Нериссу и Кэтрин в психиатрическую клинику. В медучреждении, расположенном в графстве Суррей, они оказались в 1941 году. Первое время родственники навещали сестер, но впоследствии забыли про их существование.

Дошло до того, что на похоронах Нериссы в 1986 году были лишь сотрудники больницы — родные предпочли сделать вид, что ничего не произошло. Весной 2014-го скончалась и Кэтрин. Кто провожал ее в последний путь, до сих пор остается неизвестным.