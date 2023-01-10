От страшной правды жуть берет: куда на самом деле пропали сестры Елизаветы II
Королева открестилась от неугодных родственниц.
Члены королевской семьи никогда не стремились предавать огласке малоприятные факты из своей жизни. По этой причине многие даже не догадываются о том, что у Елизаветы II были двоюродные сестры, которых намеренно прятали от широкой общественности.
Речь идет о Нериссе и Кэтрин Боуз-Лайон, которых буквально похоронили заживо. Двоюродные сестры монарха числились умершими, хотя на самом деле пребывали в здравии.
Кузины королевы родились в семье ее старшего брата — сэра Джона Герберта Боуз-Лайона. Вскоре после появления на свет им был поставлен диагноз «слабоумие».
В семье росли еще две дочери — Анна и Диана, за судьбу которых родителям пришлось немало переживать. Те боялись, что не смогут выдать наследниц замуж из-за тяжелобольных сестер: якобы никто не захочет породниться с семьей, в которой есть слабоумные.
В результате было принято решение упечь Нериссу и Кэтрин в психиатрическую клинику. В медучреждении, расположенном в графстве Суррей, они оказались в 1941 году. Первое время родственники навещали сестер, но впоследствии забыли про их существование.
Дошло до того, что на похоронах Нериссы в 1986 году были лишь сотрудники больницы — родные предпочли сделать вид, что ничего не произошло. Весной 2014-го скончалась и Кэтрин. Кто провожал ее в последний путь, до сих пор остается неизвестным.