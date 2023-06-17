От странной привычки советских женщин волосы дыбом: в СССР все так делали

Некоторые бытовые привычки до сих пор кажутся нам чем-то абсолютно нормальным. Однако на самом деле это не более, чем пережиток прошлого, поэтому никакой практической пользы они не несут. А уж тем более сегодня, когда есть такое количество бытовой техники, способной значительно упростить жизнь любой домохозяйки. Давайте вспомним, как вели хозяйство советские женщины и, пожалуй, порадуемся тому, что сейчас все совершенно иначе.

Так, например, любая хорошая хозяйка тех времен с детства знала, что постельное белье должно быть белоснежным, а кровать нужно заправить сразу же, как только встаешь с кровати. Чтобы следовать первому завету, женщины отдавали немало сил: не просто стирали белье, но еще и вываривали его с добавлением хлора и мыла. Сейчас такое даже представить сложно, ведь стиральная машинка все сделает сама, да и белое белье уже мало кто покупает.

Еще одна старая привычка, которая буквально вредит здоровью, касается уборки в доме. В частности, раньше считалось, что чисто вымыть пол можно лишь вручную, без швабры. А швабрами пользуются только неряхи и лентяйки. Сейчас подобное — это откровенная дикость. Ведь современные швабры настолько просты и удобны в применении, что сложно представить, что кто-то захочет мыть пол руками. И главное, сегодняшние швабры справляются с задачей навести порядок даже лучше, чем пресловутый бабушкин метод.