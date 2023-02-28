От «старушки» до русской: с кем крутил любовь Криштиану Роналду (фото)

Рядом со знаменитыми футболистами всегда есть привлекательные девушки, чья внешность сразу приковывает к себе внимание окружающих. Так произошло и с Криштиану Роналду. Но при выборе своих спутниц он смотрел не только на их красоту.

Одной из первых возлюбленных этого спортсмена стала Мерче Ромеро. Она была старше на 10 лет и, похоже, именно этим зацепила португальца.

А вот Нерейда Гальярдо привлекла обладателя «Золотого мяча» своим скандальным характером. Их бурный роман длился всего месяц, но страсти долго не утихали даже после расставания.

Когда Криштиану стал гораздо популярнее, его интерес переключился на мировых знаменитостей. Однажды он был замечен с Ким Кардашьян, но им так и не удалось стать полноценной парой.

И, бесспорно, одними из самых ярких были отношения Роналду с Ириной Шейк. Российская модель так очаровала спортсмена, что он готов был на ней жениться. Однако, узнав об изменах партнера, красавица сама настояла на расставании.