От старого еврея до картавой селедки: лишь ценители хорошего юмора угадают советский фильм по «разрывному» анекдоту (хитрый тест)

Комедии Леонида Гайдая и Эльдара Рязанова подарили нам десятки, если не сотни уморительных реплик, но хорошо шутить, конечно же, умели и другие режиссеры. И некоторые из них не чурались вставлять в свои шедевры «народные» анекдоты.

Дворовые байки про евреев, «разрывные» диалоги с картавыми детьми, тонкие врачебные подколки – наш сегодняшний тест как раз про такие моменты.

Здесь не нужно помнить даты выхода и фамилии операторов. Нужно чувствовать хороший юмор и понимать, в каком фильме мог звучать анекдот об умирающем раввине, а в каком – девочка шутила про селедку.

Пять вопросов, причем где-то придётся угадать фильм, где-то – восстановить шутку до конца. Лёгкая ностальгия, немного коварства и проверка на внимательность в одном флаконе. Удачи!