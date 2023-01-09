От списка волосы дыбом встанут: что потребовала на свадьбе самая капризная невеста

Дженнифер и Кристофер познакомились еще во время учебы в школе, а их отношения начались в 2015 году. Возлюбленный девушки практически сразу решил, что хочет провести остаток жизни именно с ней, поэтому сделал ей предложение уже спустя два года их отношений.

Дженнифер не скрывала, что в то время не мечтала о свадьбе, но решила подойти к ее организации с полной серьезностью. Она потратила на это два года и несколько тысяч фунтов, но больше всего церемония запомнилась гостям из-за множества требований, которые придумала невеста.

Так, большая ответственность легла на подружек невесты. Они провели для Дженнифер три девичника, один из которых был на Ибице. Девушки были обязаны выполнять все желания невесты и, например, приносить любые напитки по ее требованию. При этом им запрещено было выглядеть эффектнее, чем сама Дженнифер.

Гостям церемонии невеста запретила пользоваться телефонами и выкладывать какие-либо снимки без ее одобрения. Помимо этого, на праздник было запрещено брать с собой гостей и даже детей.

Подобные правила помогли Дженнифер провести свадьбу именно так, как она планировала. Невеста не скрывает, что ее требования стали причиной нескольких ссор, но она ни о чем не жалеет.