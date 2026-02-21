Оповещения от Киноафиши
От создателей «Субстанции» и «Лабиринта Фавна»: в новом фильме о войне Эйдельштейн сыграл с дочкой МакГрегора

21 февраля 2026 11:21
От новинки веет духом «Падения империи».

Отличная новость для всех, кто следит за карьерой Марка Эйдельштейна. После триумфальной «Аноры» он не просто взял паузу, а метит сразу в серьёзный международный проект при полном параде. Итак, встречайте: «Становление Капы».

О чём фильм и кто в главных ролях

По словам создателей, перед нами: «история о любви, смелости и противостоянии миру, охваченному политическими потрясениями». В центре сюжета — легендарные военные фотографы Герда Таро и Роберт Капа.

Роль Роберта Капы исполнил Марк Эйдельштейн — и это его первая англоязычная роль в кино после «Аноры». Роль Герды Таро — у Эстер МакГрегор, дочери Юэна МакГрегора, которую вы могли видеть в фильме «Плохая девочка».

Команда мечты: кто работает над фильмом

Проект собрал под своим крылом настоящих звёзд кинопроизводства:

  • Режиссёр и сценарист: Шарлотта Колберт, победительница кинофестиваля в Локарно с дебютом «Она будет».
  • Оператор: Павел Погоржельский — человек, который подарил нам визуальный стиль «Солнцестояния» и «Реинкарнации». Можете сразу представлять себе уровень картинки.
  • Художник-постановщик: оскароносный Эухенио Кабальеро («Лабиринт фавна», «Рома»).
  • Художник по гриму: оскароносная **Стефани Гийон («Субстанция»).
  • Продюсеры: внушительная бригада во главе с Джереми Томасом («Последний император»).

В актёрский состав также вошли Клеманс Поэзи («В Брюгге»), Дэнни Хьюстон («Йеллоустоун») и Росси де Пальма («Параллельные матери»).

Где снимали и когда ждать

Съёмки прошли в атмосферных локациях — Бильбао, Мадриде и Париже. Сейчас фильм находится на стадии пост-продакшна в Лондоне. Англоязычное СМИ Variety, опубликовавшее эксклюзив, прямо намекает: проект с таким размахом и командой — серьёзная заявка на фестивальный сезон.

Многие задаются вопросом: увидим ли мы фильм в Каннах-2026? Учитывая, что «Анора» с Эйдельштейном взяла там «Золотую пальмовую ветвь», это было бы красивой историей.

Фото: Кадр из сериала «Смычок»
Игорь Мустафин
Игорь Мустафин
