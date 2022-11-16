От совпадения жуть берет: звезда российского шоу-бизнеса может повторить участь Мэрилин Монро

Уже несколько дней поклонники Ольги Бузовой следят за ее переездом в новую квартиру. Певица жила во многих столичных апартаментах, но собственная жилплощадь в Москве появилась у нее впервые. Еще в 2019 году Ольга приобрела недвижимость площадью 200 квадратов и все это время занималась ремонтом. К обустройству собственного гнездышка она подошла ответственно. По словам Бузовой, все свои мечты она воплотила в новом жилье и теперь надеется обрести в нем счастье.

А в Сети уже заметили пугающее сходство жизни Ольги с Мэрилин Монро. Как известно, в 1962 году актриса вложила 77,5 тысяч долларов в покупку дома в Лос-Анджелесе. Жилье стало ее первой собственностью. Она с энтузиазмом принялась за отделку, рассказывая близким, что дом принесет ей счастье и покой. Монро отказалась от фотосессий в особняке, заявляя, что ни один журналист не перешагнет через порог ее жилища. Но репортеры все же попали туда, когда всего спустя полгода, Мэрилин обнаружили мертвой в ее «уютном гнездышке».

У двух див есть и другие похожие черты: у Ольги, как и у Монро в свое время, немало хейтеров. Кроме того, Бузовой пока так и не везет в личной жизни.