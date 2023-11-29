От совпадения мурашки по коже: мать Жигунова в молодости была очень похожа Заворотнюк

Сергей Жигунов близок со своей любимой мамой. Нередко он показывает Галину Ивановну поклонникам. Публиковал артист в том числе и архивные кадры.

Глядя на них, интернет-пользователи не могут скрыть свое удивление. В молодости родительница знаменитости была сильно похожа на Анастасию Заворотнюк, которая когда-то разбила сердце звезде экрана.

У женщин одинаковый типаж внешности с одной лишь оговоркой — Галина Ивановна носила светлые волосы, в то время как «прекрасная няня» всегда была жгучей брюнеткой. В остальном же они будто копии друг друга. От такого совпадения мурашки по коже.

Недаром говорят, что мужчины неравнодушны к тем дамам, которые напоминают им маму. В свое время Жигунов потерял голову от Заворотнюк и ради нее ушел от жены Веры Новиковой. Но создать крепкую семью у коллег по цеху не вышло — они расстались. Сегодня актер счастлив рядом с Викторией Ворожбит, которая тоже как две капли воды похожа на Анастасию.