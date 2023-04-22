От советской Софи Лорен сходили с ума все мужчины: с кем она нашла свое счастье (фото)

Ошеломительный успех обрушился на Майю Менглет еще в юности. Она сыграла главную героиню в мелодраме «Дело было в Пенькове» и стала всесоюзно известной актрисой. Но зрители полюбили девушку не только за ее природный талант к лицедейству. Яркая и запоминающаяся внешность красавицы буквально приковывала людей к экранам.

Артистку сравнивали с итальянской кинозвездой Софи Лорен. У обоих были выразительные брови, пронзительный взгляд и утонченные черты лица. За Майей ухаживал даже Брежнев, а на одном мероприятии генсек наконец смог потанцевать с очаровательной красавицей. Однако сердце актрисы принадлежало коллеге Леониду Сатановскому.

Она познакомилась со своим мужем, когда он еще учился в театральном вузе. Рыжеволосый паренек стал для Менглет любовью всей ее жизни. В браке они прожили более 60 лет и воспитали двоих сыновей.