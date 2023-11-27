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От советских детей годами скрывали этот мультик: его запретили по нелепой причине

27 ноября 2023 09:00
От советских детей годами скрывали этот мультик: его запретили по нелепой причине

Все из-за странного совпадения. 

Цензура в Советском Союзе работала весьма непредсказуемо. Леониду Гайдаю позволяли показывать на всю страну Светлану Светличную в купальнике, зато безобидные детские мультфильмы запрещали за малейшую провинность. И неважно, что существовала она лишь в головах проверяющих.

Например, мультипликационный мюзикл «Паучок Ананси и волшебная палочка» не разрешили демонстрировать на телевидении по нелепой причине. Сюжет картины прост: паук-музыкант и другие звери борются с тираном Усатым-Полосатым, который запрещает им петь.

Казалось бы, никакой крамолы. Однако незадолго до появления мультика один чиновник из Госкомитета по радио и телевещанию наложил вето на трансляции «попсовой» музыки в Союзе. Сказку сочли карикатурой и критикой высокопоставленного сотрудника партийного аппарата — и надолго убрали на полку.

Фото: Кадр из мультипликационного фильма «Паучок Ананси и волшебная палочка» (1973)
Анастасия Полухина
Анастасия Полухина
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