От советских детей годами скрывали этот мультик: его запретили по нелепой причине

Цензура в Советском Союзе работала весьма непредсказуемо. Леониду Гайдаю позволяли показывать на всю страну Светлану Светличную в купальнике, зато безобидные детские мультфильмы запрещали за малейшую провинность. И неважно, что существовала она лишь в головах проверяющих.

Например, мультипликационный мюзикл «Паучок Ананси и волшебная палочка» не разрешили демонстрировать на телевидении по нелепой причине. Сюжет картины прост: паук-музыкант и другие звери борются с тираном Усатым-Полосатым, который запрещает им петь.

Казалось бы, никакой крамолы. Однако незадолго до появления мультика один чиновник из Госкомитета по радио и телевещанию наложил вето на трансляции «попсовой» музыки в Союзе. Сказку сочли карикатурой и критикой высокопоставленного сотрудника партийного аппарата — и надолго убрали на полку.