От смеха удержаться сложно: чьим голосом на самом деле говорил комиссар Каттани

Популярный и любимый многими зрителями актер Владимир Герасимов не только играл в кино, но и озвучил огромное количество фильмов. Его талант настолько многогранен, что артист до сих пор востребован в профессии и не теряет популярности. С ранних лет он тянулся ко всему прекрасному, а также был невероятно талантлив. В том числе он уже в детстве обладал прекрасным голосом и практически абсолютным слухом.

Но путь актера не был для него простым. Начнем с того, что Владимир, несмотря на все свои таланты, не смог сразу поступить в театральное училище. А когда все же поступил и окончил его, то не смог сразу пойти в театр — его попросту не брали. Зато довольно быстро его заприметили в кинематографе и не кто-нибудь, а сам Марк Захаров. Так началась кинокарьера для Герасимова.

За свою жизнь он сыграл столько ролей, сколько многим актерам и не снилось. Не менее богатый опыт у него и в качестве актера дубляжа. Среди многих его работ очень запомнилась озвучка комиссара Каттани, главного героя в мини-сериале «Спрут», а также его работа в «Игре престолов» и в фильме «Терминатор: Битва за будущее». Сейчас актер продолжает активно сниматься и озвучивать популярные сериалы и киноленты.