От «Служебного романа» до «Джентльменов удачи»: тест покажет, как много вы знаете о кинохитах СССР

Если вы считаете себя знатоком советского кино, этот тест для вас. Мы подготовили вопросы по самым известным фильмам, которые стали настоящими хитами.

От «Служебного романа» до «Джентльменов удачи» – проверим, насколько хорошо вы помните детали создания. Ведь, в конце концов, одно дело – продолжить цитату, а другое – знать тонкости закулисья.

Уверены, что сможете назвать себя настоящим экспертом? Тогда вперёд – постарайтесь ответить верно на 5/5 вопросов. Желаем удачи!

