От случившегося в СССР кровь стыла в жилах: правду не показали даже в кино

В советские времена происходило много разной чертовщины, которую старались скрыть от общественности. Однако этот вопиющий случай оказался слишком резонансным. По сей день никто не может разгадать, что же произошло в ту роковую ночь.

История получила название «Стояние Зои». В 50-е годы в городе Куйбышев на одной из улиц проживала гражданка Болонкина. В новогоднюю ночь ее сын пригласил в квартиру своих друзей. Когда веселье были в самом разгаре, девушка по имени Зоя взяла икону Николая Чудотворца и начала «танцевать» с ним. Оказалось, что ее ухажер не пришел на вечеринку, и она со злости решила его заменить православным святым.

Внезапно девушка окаменела с прижатой к груди иконой. Никаких признаков жизни она не подавала, хотя ее сердце билось. Отобрать Чудотворца у Зои смог лишь иеромонах Серафим. Он также предупредил, что девушка будет в окаменелом состоянии до Пасхи. До сих пор точно неизвестно, выдумка ли это или реальная история.

По ее мотивам в конце нулевых даже сняли фильм, который называется «Чудо». В главной роли снялся Сергей Маковецкий. Создатели картины смягчили легенду и немного ее осовременили, ведь то, что рассказывали якобы очевидцы, не может привидеться даже в самом жутком кошмаре.