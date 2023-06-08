От слез невозможно удержаться: звезда «Физрука» так и не стал взрослым

Егор Клинаев родился в столице в семье музыкантов, поэтому можно сказать, что творческая профессия была его естественным выбором. Хоть он и не продолжил музыкальную династию, но в искусстве оставил настолько яркий след, что его вряд ли смогут забыть. Ведь за всего лишь 18 лет жизни мальчик успел сняться более чем в двадцати фильмах. Каждый ли актер сможет похвастаться такой фильмографией и уж тем более в столь юном возрасте?

К слову, хоть Егор и выбрал своей стезей кинематограф, музыкальный талант он унаследовал в полной мере. И в детстве был участником знаменитого ансамбля «Непоседы». Но из-за яркой индивидуальности не смог стать частью единого целого и покинул коллектив. В 11 лет мальчик становится телеведущим, а в 13 — дебютирует в кино. Он сразу же получил главную роль в ленте «Тайна Егора» и блестяще ее сыграл.

Далее его кинокарьера стала стремительно взлетать. Считается, что настоящую славу Егору принесла роль Никиты Серебрянского в сериале «Физрук». Но можно смело утверждать, что все остальные роли Егора были как минимум не хуже. Карьера, слава, всеобщая любовь — все было у юного Клинаева, но его жизнь трагически оборвалась, так и не успев начаться. Его смерть стала нелепой и трагической случайностью. Пытаясь помочь пострадавшим в ДТП, парень сам стал жертвой наезда. Виновник аварии не сразу заметил Егора и не справился с управлением на темной дороге.