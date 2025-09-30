От «славянского киберпанка» до Кинга: в октябре выйдет сразу 7 новых сериалов — включите для фона, а очнетесь, когда закончится весь сезон

Не успели мы оглянуться, как сентябрь остался позади. Впереди — октябрь, а это значит, что нас ждет целая россыпь долгожданных сериальных премьер.

Соцсети и форумы уже полнятся слухами и обсуждениями. Чтобы вы были в курсе всего самого интересного, мы собрали подборку проектов, о которых говорят больше всего.

«Монстры», 3-й сезон

Рейтинг IMDb: 7.8

Премьера: 3 октября

Третий сезон знаменитой антологии Райана Мерфи посвящен одному из самых мрачных персонажей в истории Америки — Эду Гейну. Его чудовищные преступления не только шокировали современников, но и стали источником вдохновения для создания таких киноклассиков, как «Психо» Хичкока.

В этом сезоне создатели снова пытаются заглянуть в бездну человеческой психики.

«Хроники русской революции», 1-й сезон

Премьера: 10 октября

Масштабный исторический проект Андрея Кончаловского, который охватывает ключевые события в России с 1905 по 1924 год. Сериал обещает показать драматическую эпоху через судьбы ее главных действующих лиц — от политиков до творческой интеллигенции.

«Компания боссов», 1-й сезон

Премьера: 12 октября

Абсурдная комедия о самом обычном и ничем не примечательном человеке, который из-за одного нелепого случая на работе оказывается в центре невероятно запутанного заговора. Его жизнь постепенно превращается в хаотичный клубок странных и все более нелепых событий.

«Splinter Cell: Караул смерти», 1-й сезон

Премьера: 14 октября

Экранизация культовой видеоигры-стелс о приключениях агента Сэма Фишера. Легендарный шпион вынужден вернуться к работе, чтобы наставить новичка и помочь ему раскрыть опасный правительственный заговор, угрожающий безопасности всего мира.

«Кибердеревня», 2-й сезон

Рейтинг Кинопоиска: 8.1

Премьера: 18 октября

Продолжение фантастической комедии в духе «славянского киберпанка». Зрители снова окунутся в жизнь марсианского фермера Николая, где высокие технологии причудливо переплетаются с деревенским укладом, создавая почву для искрометного юмора и острой сатиры.

«Оно: Добро пожаловать в Дерри», 1-й сезон

Премьера: 26 октября

Приквел полнометражных фильмов, который углубится в мрачные тайны города Дерри. Сериал расскажет о древнем зле, породившем Пеннивайза, и о тех ужасных событиях, что происходили в городе задолго до появления «Клуба неудачников».

«Ведьмак», 4-й сезон

Рейтинг IMDb: 7.9

Премьера: 30 октября

Четвертый сезон знаменитого фэнтези, в котором роль Геральта из Ривии переходит от Генри Кавилла к Лиаму Хемсворту. Новой охотнику на чудовищ предстоит продолжить опасный путь в поисках Цири, сталкиваясь с новыми монстрами и политическими интригами.

