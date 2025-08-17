От скромности точно не умрет: Тарантино назвал лучших режиссеров современности — Нолана с Вильневым в списке нет и близко

Квентин Тарантино снова напомнил миру, что скромность — не его конек. В свежем подкасте режиссер с фирменной самоуверенностью заявил, что считает себя лучшим в своем деле. Себя и кое-кого еще.

«Я думаю, что мы с Дэвидом Финчером — два лучших режиссера», — заявил постановщик «Криминального чтива», и спорить с этим, будем честны, вряд ли кто-то возьмется.

И да, в этот список не попали ни Кристофер Нолан, ни Дени Вильнев — хоть их и принято считать символами «высокого и умного» голливудского мейнстрима.

Повод для таких заявлений был весомый: на Netflix готовят продолжение «Однажды в… Голливуде», где Брэд Питт вновь сыграет Клиффа Бута. Казалось бы, сам Тарантино должен был снимать проект — но нет, режиссер отдал кресло Финчеру. Объяснение простое: не хотел, чтобы его десятый и последний фильм оказался сиквелом.

«Я люблю этот сценарий, но чувствую, что иду по той же дороге. А мой финальный фильм должен быть неизведанной территорией», — сказал Тарантино.

При этом он все же остался автором сценария и продюсером, так что в стороне держаться не планирует: будет «поблизости, если понадоблюсь». И в то же время не удержался от лестных слов в адрес коллеги:

«Тот факт, что Финчер хочет адаптировать мою работу, показывает серьезное отношение к ней. Это стоит учитывать».

Любопытно, что параллельно Тарантино окончательно похоронил проект «Кинокритик», который когда-то собирался сделать своим прощальным фильмом. По его словам, это должна была быть попытка превратить «самую скучную профессию в мире» в увлекательное зрелище. Но идея ушла в стол, а вот «Однажды в… Голливуде» получает новое дыхание — пусть уже и под камерой Финчера.

Ранее мы писали: «Он не захотел снимать»: ждали сиквел великолепного «Однажды в… Голливуде» Тарантино? Тогда у Питта для вас дурные новости