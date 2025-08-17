Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи От скромности точно не умрет: Тарантино назвал лучших режиссеров современности — Нолана с Вильневым в списке нет и близко

От скромности точно не умрет: Тарантино назвал лучших режиссеров современности — Нолана с Вильневым в списке нет и близко

17 августа 2025 20:32
От скромности точно не умрет: Тарантино назвал лучших режиссеров современности — Нолана с Вильневым в списке нет и близко

Постановщик выбрал себя и коллегу по криминальному жанру.

Квентин Тарантино снова напомнил миру, что скромность — не его конек. В свежем подкасте режиссер с фирменной самоуверенностью заявил, что считает себя лучшим в своем деле. Себя и кое-кого еще.

«Я думаю, что мы с Дэвидом Финчером — два лучших режиссера», — заявил постановщик «Криминального чтива», и спорить с этим, будем честны, вряд ли кто-то возьмется.

И да, в этот список не попали ни Кристофер Нолан, ни Дени Вильнев — хоть их и принято считать символами «высокого и умного» голливудского мейнстрима.

От скромности точно не умрет: Тарантино назвал лучших режиссеров современности — Нолана с Вильневым в списке нет и близко

Повод для таких заявлений был весомый: на Netflix готовят продолжение «Однажды в… Голливуде», где Брэд Питт вновь сыграет Клиффа Бута. Казалось бы, сам Тарантино должен был снимать проект — но нет, режиссер отдал кресло Финчеру. Объяснение простое: не хотел, чтобы его десятый и последний фильм оказался сиквелом.

«Я люблю этот сценарий, но чувствую, что иду по той же дороге. А мой финальный фильм должен быть неизведанной территорией», — сказал Тарантино.

При этом он все же остался автором сценария и продюсером, так что в стороне держаться не планирует: будет «поблизости, если понадоблюсь». И в то же время не удержался от лестных слов в адрес коллеги:

«Тот факт, что Финчер хочет адаптировать мою работу, показывает серьезное отношение к ней. Это стоит учитывать».

От скромности точно не умрет: Тарантино назвал лучших режиссеров современности — Нолана с Вильневым в списке нет и близко

Любопытно, что параллельно Тарантино окончательно похоронил проект «Кинокритик», который когда-то собирался сделать своим прощальным фильмом. По его словам, это должна была быть попытка превратить «самую скучную профессию в мире» в увлекательное зрелище. Но идея ушла в стол, а вот «Однажды в… Голливуде» получает новое дыхание — пусть уже и под камерой Финчера.

Ранее мы писали: «Он не захотел снимать»: ждали сиквел великолепного «Однажды в… Голливуде» Тарантино? Тогда у Питта для вас дурные новости

Фото: Кадр из фильма «Джанго освобожденный» (2012)
Алексей Плеткин
Алексей Плеткин
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Тарантино раскрыл причину отмены «Кинокритика»: после признания его новинка утонет в негативных рецензиях Тарантино раскрыл причину отмены «Кинокритика»: после признания его новинка утонет в негативных рецензиях Читать дальше 16 августа 2025
«Открою вам два секрета»: в «Охоту на Голума» вернется главная звезда трилогии «Властелин колец» — и речь не только про Гэндальфа «Открою вам два секрета»: в «Охоту на Голума» вернется главная звезда трилогии «Властелин колец» — и речь не только про Гэндальфа Читать дальше 18 августа 2025
«Выступали против Израиля»: Галь Гадот нашла оправдание громкому провалу «Белоснежки» — виноваты не актеры или ужасный CGI, а… политика «Выступали против Израиля»: Галь Гадот нашла оправдание громкому провалу «Белоснежки» — виноваты не актеры или ужасный CGI, а… политика Читать дальше 18 августа 2025
Десять лет готовился к съемкам: лишь один свой фильм ДиКаприо пересматривает каждый год — и речь не про «Джанго» и даже не про «Начало» Десять лет готовился к съемкам: лишь один свой фильм ДиКаприо пересматривает каждый год — и речь не про «Джанго» и даже не про «Начало» Читать дальше 18 августа 2025
Кровь и слезы: «Мстители: Судный день» ответят на главный вопрос «Дэдпула и Росомахи» — Рейнольдс подтвердил инсайды одним фото Кровь и слезы: «Мстители: Судный день» ответят на главный вопрос «Дэдпула и Росомахи» — Рейнольдс подтвердил инсайды одним фото Читать дальше 17 августа 2025
«Зашкаливает тестостерон и раздувается эго»: Дауни-младший превратил съемки новых «Мстителей» в ад — премьеру перенесли именно из-за него «Зашкаливает тестостерон и раздувается эго»: Дауни-младший превратил съемки новых «Мстителей» в ад — премьеру перенесли именно из-за него Читать дальше 17 августа 2025
«Снимем за три месяца»: Падалеки готов сниматься в продолжении «Сверхъестественного» — 4 серии по 90 минут и много-много монстров «Снимем за три месяца»: Падалеки готов сниматься в продолжении «Сверхъестественного» — 4 серии по 90 минут и много-много монстров Читать дальше 17 августа 2025
И рухнул дом напополам, дымит разлом: забытый многими боевик Майкла Бэя содержит сцену, которую никто не смог превзойти И рухнул дом напополам, дымит разлом: забытый многими боевик Майкла Бэя содержит сцену, которую никто не смог превзойти Читать дальше 17 августа 2025
Режиссер «Орудий» объяснил, почему рандомно поблагодарил Дэвида Финчера в титрах Режиссер «Орудий» объяснил, почему рандомно поблагодарил Дэвида Финчера в титрах Читать дальше 17 августа 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше