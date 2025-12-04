От скандальной таможни до радиоактивного Вегаса: 10 главных сериалов декабря – №1 сняли в России, а вышел крутой сканди-нуар

Собрали многообещающие проекты на любой вкус, чтобы вы ничего не пропустили.

Новых сериалов в декабре выходит так много, что за всеми просто не уследить. Чтобы вы не упустили самое интересное, мы собрали для вас топ-10 главных премьер месяца.

От громких блокбастеров стриминговых гигантов до смелых авторских экспериментов – мы отобрали самое ожидаемое. В этой подборке есть всё на любой вкус: масштабные фэнтези-экранизации, долгожданные продолжения культовых проектов, исторические драмы и взрывные комедии.

Итак, вот они – 10 главных сериалов декабря, которые зададут тон для всего предновогоднего и праздничного просмотра. Смотрите, выбирайте и сохраняйте в закладки.

Приятного знакомства с новыми историями!

