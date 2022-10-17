От скандального блондина ни следа: 50-летнего Эминема невозможно узнать

Свой 50-летний юбилей Эминем встретил в новом образе. Еще во время выхода первого альбома в 1999 году рэпер сделал своей фишкой ярко-белый цвет волос и скандальное, эпатажное поведение. Таким образом он намеревался резко контрастировать с коллегами по сцене, ведь его стиль музыки считался уделом темнокожих и смуглых музыкантов. Идея Эминема себя оправдала, и он быстро стал популярным.

В нулевых певец приостановил карьеру из-за проблем с запрещенным веществами и по причине трагичных событий — он потерял близкого друга. Вернуться триумфально на сцену ему не удалось: в мире изменился подход к хип-хопу, поэтому творчество Эминема стало уже не таким востребованным. Тем не менее этой весной рэпера признали рекордсменом по числу синглов, ставших золотыми и платиновыми.

Новый этап карьеры музыкант начал с преображения: теперь он не конфликтный мальчик-блондин, а уверенный в себе брутальный мужчина с темным цветом волос и аккуратной бородой в тон. И судя по комментариям поклонников Эминема в соцсетях, преображение они оценили восхищенно.