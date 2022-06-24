От скандала на волоске: Бузова засветилась на съемках новых «Звезд в Африке»

Ольга Бузова начала съемки в третьем сезоне реалити-шоу «Звезды в Африке». Как оказалось, ее бывший бойфренд Давид Манукян пока не был замечен рядом с телеведущей.

Всего несколько дней назад звезда «Дома-2» прибыла в Африку, где начала работу над новыми эпизодами проекта. Многие поклонники были уверены, что в этот раз ее соведущим окажется именно Дава. Это подтверждали комментарии от инсайдеров и многочисленные слухи. Однако, судя по всему, домыслы не являются правдой.

По данным портала «СтарХит », вторым ведущим в третьем сезоне все-таки вновь станет Михаил Галустян. Комик тоже прилетел на место съемок и был замечен вместе с телеведущей в кадре.

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При этом знаменитости успели подготовить лишь несколько впусков. Как утверждают фанаты, Дава еще может появиться в шоу в качестве приглашенного ведущего. Кроме того, некоторые фанаты ждут его и в числе участников. Продюсеры до последнего хранят в секрете их имена, и, вполне возможно, зрителям все же удастся увидеть противостояние бывших возлюбленных в рамках популярной программы.