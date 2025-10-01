Меню
От Сильверхенда до «Акиры»: хоть это и не очевидно, но Цой связан с Cyberpunk 2077 и лучшими аниме современности

1 октября 2025 18:20
От Сильверхенда до «Акиры»: хоть это и не очевидно, но Цой связан с Cyberpunk 2077 и лучшими аниме современности

Доброе утро, последний самурай

Уильям Гибсон, человек, которого называют «отцом киберпанка», однажды признался: музыка Виктора Цоя стала главным источником его вдохновения. Автор «Нейроманта», книги, которая навсегда изменила научную фантастику, слушал кассеты «Кино» и понимал — это саундтрек будущего. Мрачного, электрического, неонового.

Я сижу и смотрю в чужое небо из чужого окна

От Сильверхенда до «Акиры»: хоть это и не очевидно, но Цой связан с Cyberpunk 2077 и лучшими аниме современности

Цой пел про перемены, которые неизбежны. Его голос был не просто музыкой — это был манифест: «мир не такой, каким мы хотим его видеть, значит, надо его ломать».

И вот Гибсон берёт это настроение и вбивает его в «Нейроманта» — текст, где люди воюют с корпорациями, где виртуальная реальность ломает границы, где герой — не герой, а бунтарь без будущего, но с правом на последний выстрел.

От «Нейроманта» до мирового феномена

От Сильверхенда до «Акиры»: хоть это и не очевидно, но Цой связан с Cyberpunk 2077 и лучшими аниме современности

Дальше пошла лавина. По канонам Гибсона японцы рисуют аниме «Акира» (1988) — первую по-настоящему мировую киберпанк-бомбу. Потом «Призрак в доспехах» — философский шедевр, без которого не было бы «Матрицы».

Анно с «Евангелионом» тоже играет на тех же струнах — мир катится к катастрофе, а подростки тянут его на своих плечах. Всё это — киберпанк в разной упаковке, но ядро одно: человек против системы, человек против обречённого будущего.

От Цоя до Ривза

От Сильверхенда до «Акиры»: хоть это и не очевидно, но Цой связан с Cyberpunk 2077 и лучшими аниме современности

И вот в XXI веке выходит «Cyberpunk 2077». Киану Ривз играет Джонни Сильверхенда — рок-звезду, террориста, символ бунта. Посмотрите на него и скажите честно: разве это не прямое заимствование образа Виктора Цоя?

Гитара, сцена, злость против власти и корпораций. Джонни — это «Перемен!» в цифровом виде, экспортированный в глобальную культуру.

Понимаете, масштаб? Если вычеркнуть Цоя, выпадает весь пласт. Нет Гибсона — значит, нет «Акиры», нет «Призрака», нет «Матрицы», нет «Киберпанка 2077». Нет целого жанра, который сегодня определяет массовую культуру.

Виктор Цой своим голосом, песнями, образом человека, который не боится говорить «нет» системе, положил фундамент целого жанра. Ирония в том, что миллионы игроков по всему миру знают Джонни Сильверхенда, смотрели «Акиру» и «Матрицу», но не догадываются: в этом неоне звучит русский голос. Голос Виктора Цоя.

«От песен кровь из ушей»: на Западе «не поняли» лучший фильм Виктора Цоя — оценки от «цирка уродов» до «шедевра СССР».

Фото: Legion-Media, скриншоты из игры «Cyberpunk 2077», кадр из аниме «Акира» (1988)
Игорь Мустафин
Игорь Мустафин
