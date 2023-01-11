От сходства судьбы Юлии Меньшовой с матерью оторопь берет: совпали даже даты

Давно подмечено, что зачастую дети невольно копируют судьбы своих родителей. В качестве примера можно привести Веру Алентову и Юлию Меньшову, которые повторили один и тот же жизненный сценарий.

Звезда фильма «Москва слезам не верит» познакомилась с Владимиром Меньшовым еще в студенчестве. Они почти сразу стали жить вместе, но их семейная жизнь долго не складывалась. Меньшов и Алентова были вместе несколько лет, но так и не сумели достичь гармонии из-за постоянных разногласий. Тогда супруги решили расстаться, чтобы не мучить друг друга. Их хватило на четыре года, после чего артисты решили воссоединиться и начать все заново. Расставание пошло на пользу — с тех пор они оставались неразлучны.

Точно такая же история произошла и с их дочерью Юлией Меньшовой. Она вышла замуж за Игоря Гордина и родила от него двоих детей. Но супруги не прошли испытание бытом — оба изрядно устали от семейной жизни и разошлись. Поразительно, но Меньшова и Гордин соединились снова через четыре года. Их отношения заиграли новыми красками, и больше пара не расставалась.