От съемок в этой «комедии» актеры бежали как от огня: сегодня она стала культовой

История мирового кинематографа знает немало примеров, когда актеры воротили нос от ролей, которые могли подарить им небывалую известность. Часто проекты, в итоге получающие статус культовых, на первый взгляд кажутся заурядными. Например, так было и с «Крепким орешком».

От съемок в этой ленте знаменитости бежали как от огня. Как оказалось, главного героя Джона МакКлейна могли сыграть Сильвестр Сталлоне, Харрисон Форд и Арнольд Шварценеггер. Вот только все они наотрез отказались.

Тогда очередь дошла до Брюса Уиллиса, кандидатура которого изначально даже не рассматривалась. Главная причина этого заключалась в том, что актер прежде снимался лишь в детективах. Как бы там ни было, оказавшись на съемочной площадке картины, артист не растерялся и выложился на все сто. Отчасти благодаря его таланту проект и стал невероятно популярным среди зрителей.