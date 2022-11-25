От съемок в этом фильме актеры бежали как от огня: внезапно он стал культовым

«Крепкий орешек» вышел в 1988 году и почти сразу стал культовой картиной, сделав Брюса Уиллиса звездой мирового масштаба. Однако актер, до этого известный лишь по сериалу «Детективное агентство „Лунный свет“», был не сразу утвержден на роль.

Сыграть Макклейна предлагали Харрисону Форду, Арнольду Шварценеггеру, Сильвестру Сталлоне и Ричарду Гиру. Но прославленные голливудские актеры отказались от роли, посчитав, что фильм ждет полный провал.

Но изначально перевоплотиться в Джона Макклейна должен был Фрэнк Синатра. Дело в том, что сюжет «Орешка» основывался на романе «Ничто не вечно». Произведение является сиквелом к книге «Детектив», в экранизации которой и снялся Синатра в 1968 году.

Актер заключил контракт со студией, где было прописано, что главная роль в киноадаптации «Ничто не вечно» тоже достанется ему. Однако на момент съемок мэтру было уже 73 года, поэтому его кандидатуру уже не рассматривали.

Сегодня трудно представить в роли Макклейна кого-то другого, кроме Брюса Уиллиса, который блестяще сыграл непобедимого героя.